**Юшки vs (Гр)ебени: на Киевщине две соседские деревни "троллят" друг друга из-за названий (видео)
12:39, 05 февраля 2019Курьёзы
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На Киевщине якобы ссорятся два села - Гребени и Юшки.
На Киевщине два села будто бы воруют и дописывают буквы в названиях друг друга.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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На Киевщине якобы ссорятся два села - Гребени и Юшки. Пользователи соцсетей пишут - все похоже на матерные бои - Гребеням две первых буквы закрашивают, а Юшкам - наоборот дорисовывают. Получается очень неприлично.
Журналистки посетили оба села и узнала - мирятся там или воюют, матерят друг друга или наоборот.
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