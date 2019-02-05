Юшки vs (Гр)ебени: на Киевщине две соседские деревни "троллят" друг друга из-за названий (видео)

На Киевщине якобы ссорятся два села - Гребени и Юшки.

На Киевщине два села будто бы воруют и дописывают буквы в названиях друг друга.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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На Киевщине якобы ссорятся два села - Гребени и Юшки. Пользователи соцсетей пишут - все похоже на матерные бои - Гребеням две первых буквы закрашивают, а Юшкам - наоборот дорисовывают. Получается очень неприлично.

Журналистки посетили оба села и узнала - мирятся там или воюют, матерят друг друга или наоборот.