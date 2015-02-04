Британия: депутаты проголосовали за "детей от трех родителей"

Этот шаг уже называют историческим. Таким образом, Великобритания может стать первой в мире страной, которая позволит заводить детей от трех родителей, передает ВВС Украина.

Технология предназначена для того, чтобы исключить передачу смертельных генетических болезней от матери к ребенку.

Ее введение во вторник поддержали 382 депутата Палаты общин, 128 были против.

Если изменения вскоре поддержит и Палата лордов, то первый ребенок с ДНК трех человек может родиться уже в следующем году.

Во время обсуждения представители правительства заявили, что новая техника - это "свет в конце темного тоннеля" для семей.

Сторонники ее внедрение также заявили, что результаты голосования - это "хорошие новости для прогрессивной медицины".

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Однако проект вызвал жесткую полемику, а духовенство призвало его заблокировать.

Критики утверждают, что будут продолжать бороться против нововведения, которое, по их словам, вызывает очень большое беспокойство относительно этики и безопасности.