Британия: депутаты проголосовали за "детей от трех родителей"
Британские депутаты разрешили рождения детей с ДНК, взятым от трех человек - одного мужчины и двух женщин.
Этот шаг уже называют историческим. Таким образом, Великобритания может стать первой в мире страной, которая позволит заводить детей от трех родителей, передает ВВС Украина.
Технология предназначена для того, чтобы исключить передачу смертельных генетических болезней от матери к ребенку.
Ее введение во вторник поддержали 382 депутата Палаты общин, 128 были против.
Если изменения вскоре поддержит и Палата лордов, то первый ребенок с ДНК трех человек может родиться уже в следующем году.
Во время обсуждения представители правительства заявили, что новая техника - это "свет в конце темного тоннеля" для семей.
Сторонники ее внедрение также заявили, что результаты голосования - это "хорошие новости для прогрессивной медицины".
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Однако проект вызвал жесткую полемику, а духовенство призвало его заблокировать.
Критики утверждают, что будут продолжать бороться против нововведения, которое, по их словам, вызывает очень большое беспокойство относительно этики и безопасности.