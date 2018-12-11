В США полиция учит служебных овчарок ходить в зимней обуви (видео)
11:03, 11 декабря 2018Курьёзы
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Песик по кличке Джари очевидно чувствует себя некомфортно, шагает неуверенно и высоко поднимает лапы, привыкая к обновке.
В полиции говорят, что зимой одевают в спецодежду всех четверолапых помощников / скриншот
Полиция американского штата Южная Дакота обнародовала видео, на котором служебная овчарка учится ходить в зимней обуви.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Песик по кличке Джари очевидно чувствует себя некомфортно, шагает неуверенно и высоко поднимает лапы, привыкая к обновке.
В полиции говорят, что зимой одевают в спецодежду всех четверолапых помощников, даже тех, у кого густая шерсть.
Полиция Южной Дакоты учит служебных овчарок ходить в зимней обуви
Как сообщал УНИАН, в Нью-Дели работникам правительственных зданий досаждают обезьяны.
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