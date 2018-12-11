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В США полиция учит служебных овчарок ходить в зимней обуви (видео)

11:03, 11 декабря 2018
Курьёзы
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В полиции говорят, что зимой одевают в спецодежду всех четверолапых помощников / скриншот

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Песик по кличке Джари очевидно чувствует себя некомфортно, шагает неуверенно и высоко поднимает лапы, привыкая к обновке.

В полиции говорят, что зимой одевают в спецодежду всех четверолапых помощников, даже тех, у кого густая шерсть.

Как сообщал УНИАН, в Нью-Дели работникам правительственных зданий досаждают обезьяны.

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Теги: #США#собаки