В США полиция учит служебных овчарок ходить в зимней обуви (видео)

Песик по кличке Джари очевидно чувствует себя некомфортно, шагает неуверенно и высоко поднимает лапы, привыкая к обновке.

Полиция американского штата Южная Дакота обнародовала видео, на котором служебная овчарка учится ходить в зимней обуви. Читайте такжеРоссийская фигуристка устроила стриптиз на льду (видео) Об этом говорится в сюжете ТСН. Песик по кличке Джари очевидно чувствует себя некомфортно, шагает неуверенно и высоко поднимает лапы, привыкая к обновке. В полиции говорят, что зимой одевают в спецодежду всех четверолапых помощников, даже тех, у кого густая шерсть. Как сообщал УНИАН, в Нью-Дели работникам правительственных зданий досаждают обезьяны.

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