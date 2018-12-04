Пенсионер хотел официально "сбросить" лишних 20 лет ради знакомств в Tinder

По словам мужчины, он чувствует себя на 20 лет моложе и потому просил власть изменить дату его рождения в документах с 1949-го на 1969-й.

В Нидерландах суд отклонил просьбу 69-летнего мужчины, который просил изменить дату его рождения в документах с 1949-го на 1969-й.

Таким образом, мужчина хотел законно "омолодиться" на 20 лет. Об этом сообщает The Guardian.

В решении суда указано, что законодательство Нидерландов предусматривает, что права и обязанности граждан наступают в определенном возрасте. Речь идет о праве голоса или обязанности посещать школу.

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"Если бы просьба господина Рателбанда была выполнена, эти возрастные требования стали бы бессмысленными", - сообщили в суде.

По словам мужчины, он чувствует себя на 20 лет моложе и потому просил власть изменить дату его рождения в документах с 1949-го на 1969-й.

Мужчина утверждает, что благодаря официальному "омоложению" сможет привлечь больше внимания в соцсети Tinder, которую используют для знакомств.

Рателбанд также заявил, что готов отказаться от пенсии ради изменения возраста.

"Можно изменить имя, можно изменить пол. А почему не возраст?" - сказал он.