Ноги крутит - к дождю: лучшие мемы ко дню метеоролога

Синоптики - "подвид" метеорологов, которые занимаются составлением прогнозов.

19 ноября в Украине отмечается День метеоролога.

Профессиональный государственный праздник Украины для тех, кто причастен к работе гидрометцентра страны, было введен указом президента в 2003 году.

Безусловно, работа метеорологов очень важна для жизни людей. Если вы не знали, метеоролог - это специалист в области метеорологии, изучения атмосферы, погоды и климата.

Метеорологов, которые составляют прогнозы погоды, называют синоптиками. И именно с результатами работы последних и сталкиваются чаще всего обычные люди. Поэтому, кстати, метеорологи, которые не занимаются составлением прогнозов погоды, иногда обижаются, если их назвать синоптиками.

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Работа синоптиков дает возможность людям заранее взять зонтик и не промокнуть под ливнем, тепло одеться и не замерзнуть во время трескучих морозов, вовремя сменить резину на автомобилях и не стать "героем" новостей в снегопад.

Но кроме этих обыденных для каждого из нас явлений работа метеорологов влияет и на экономику - свою деятельность планируют, в частности, аграрии и транспортники. Например, без четких и правильных метеопрогнозов не может безопасно существовать современная авиация.

Но погода - вещь довольно переменчивая, она может изменяться как в течение суток, так и на протяжении нескольких часов. Более того, в пределах одного и того же населенного пункта погода также может быть разной - в одной части города пройдет обещанный ливень, а в другой будет сухо и солнечно.

Не стоит забывать, что прогноз - это все же не стопроцентная гарантия, что он будет именно таким, как предполагалось, особенно учитывая капризность природы. Поэтому нередко прогнозы синоптиков могут отличаться от реальной погоды.

Эти "ошибки" породили шутки про синоптиков, самые интересные из которых мы для вас сегодня и собрали.