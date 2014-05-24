В России запретили негосударственные лотереи

В сообщении на сайте правительства отмечается, что "подписанным постановлением внесены изменения в постановление №913 в части исключения проведения негосударственных и стимулирующих лотерей".

"Принятые решения будут способствовать повышению эффективности государственного правового регулирования лотерейной деятельности и исключению возможности проведения азартных игр под видом лотерей", - цитирует документ ИТАР-ТАСС.

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Документ, подготовленный Минфином, был "разработан в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года номер 416-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он, в частности, вносит изменения в постановление от 11 сентября 2012 года номер 913 "Об утверждении Положения о государственном надзоре за проведением всероссийских лотерей".

В декабре 2013 года Госдума приняла законопроект о лотереях, запрещающий проведение азартных игр под видом лотерей и проведение лотерей с использованием игрового оборудования, в том числе игровых автоматов. Документ, одобренный парламентом, также содержал запрет на проведение в период избирательной кампании или референдума лотерей, в которых выигрыш призов или участие в их розыгрыше зависит от итогов голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом.