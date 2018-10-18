В Британии блондинка не смогла пройти пробу на алкотестере из-за слишком больших губ (фото)

Девушку обвинили в попытке избежать наказания.

В британском городе Манчестер 20-летняя визажистка Скарлетт Харрисон отказалась давать пробу на алкотестер, заявив, что не может этого сделать из-за слишком больших губ.

Как сообщает Metro, полицейские остановили девушку за превышение скорости и заподозрили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Ей предложили "дунуть в трубочку", чтоб проверить содержание алкоголя в организме.

Девушка четыре раза попыталась пройти пробу, после чего заявила, что не может должным образом обхватить трубку из-за слишком больших губ.

Полицейские подумали, что Харрисон просто пытается уйти от ответственности, девушка же утверждала, что не может сдать образец "по медицинским причинам".

Харрисон обвинили в попытке избежать наказания. Суд запретил ей водить машину в течение 16 месяцев и приказал заплатить 310 фунтов штрафа.

Как сообщал УНИАН, в центре Днепра патрульные гонялись за выпившим "шумахером" на ВАЗе.