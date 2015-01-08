В Индии уволили служащего, который 24 года не ходил на работу

А.К.Варма, работавший в центральном департаменте общественных работ, ушел в отпуск в декабре 1990 года и на работу с тех пор не возвращался, сообщает BBC.

Его заявления о продлении отпуска не были удовлетворены, однако попытки департамента уволить его со службы постоянно откладывались.

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24-летнее отсутствие сотрудника может стать новым рекордом для Индии.

В прошлом году руководство одного из индийских штатов выяснило, что одна из учительниц отсутствовала на работе в течение 23 лет.