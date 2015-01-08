В Индии уволили служащего, который 24 года не ходил на работу

17:51, 08 января 2015
Курьёзы
4348 0

Правительственный департамент Индии решил уволить сотрудника, который не появлялся на своем рабочем месте более 24 лет.

REUTERS

А.К.Варма, работавший в центральном департаменте общественных работ, ушел в отпуск в декабре 1990 года и на работу с тех пор не возвращался, сообщает BBC.

Его заявления о продлении отпуска не были удовлетворены, однако попытки департамента уволить его со службы постоянно откладывались.

Читайте такжеВ Японии семье трудоголика-самоубийцы выплатят полмиллиона долларов компенсации

24-летнее отсутствие сотрудника может стать новым рекордом для Индии.

В прошлом году руководство одного из индийских штатов выяснило, что одна из учительниц отсутствовала на работе в течение 23 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter