В Индии мэром впервые стал трансгендер из низшей касты

Согласно итогам прошедшего в воскресенье, 4 января, голосования, Киннар возглавит индийский город Райгарх. Отмечается, что он более чем на 4500 голосов опередил своего соперника из правящей «Бхаратия Джаната парти» (БДП), пишет Лента.ру.

«Люди продемонстрировали свою веру в меня. Я считаю эту победу признаком любви и доверия ко мне. И я сделаю все возможное, чтобы воплотить их мечты в жизнь», — признался 35-летний Киннар журналистам.

Ранее Киннар, будучи представителем низшей касты, зарабатывал на жизнь пением и танцами в местных электричках, однако бросил это занятие после того, как община попросила его участвовать в выборах.

Победу Киннар одержал через девять месяцев после того, как Верховный суд Индии признал существование третьего пола.

В апреле 2014 года трансгендеры, которые не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам, получили возможность указывать в паспортах неопределенный пол. Эти люди получили те же социальные льготы, которыми пользуются другие меньшинства в Индии, — они касаются образования, предоставления медицинской помощи и рабочих мест.

В 2012 году группа активистов во главе с известным евнухом и борцом за равные права Лакшми Нараяном Трипатхи (Laxmi Narayan Tripathi) обратилась в суд с вопросом о введении третьего пола в Индии и обеспечении прав для транссексуалов в соответствии с законом.

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В Южной Индии трансгендеры чаще всего относятся к касте неприкасаемых (хиджра).

Неприкасаемые — принятое в русском языке общее наименование ряда каст, занимающих самое низкое место в кастовой иерархии Индии. В настоящее время они составляют 16-17 процентов населения Индии.