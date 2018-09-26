Встроенные в пол: родителей шокировали унитазы в детсаду Кропивницкого (фото)

Родители уже обратились в Госпродпотребслужбу с просьбой провести инспекцию и сделать выводы относительно соответствия таких туалетов санитарным и строительным нормам.

В детском саду №37 "Ласточка" в Кропивницком в туалетах унитазы встроены в пол.

Фото туалета в группе "Родительский совет Кропивницкого" опубликовал отец ребенка, обучающегося в детском саду, Вадим Орлов.

"Вот такие туалеты в садике №37 "Ласточка". Кто мне может объяснить как туда садиться и зачем было замуровывать унитазы?", - написал мужчина.

Фото шокировало участников группы. "Я в шоке", "И это современные туалеты", "Как на них садиться?", "Это чтобы дети ноги ломали?", - пишут в комментариях родители.

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Родители уже обратились в Госпродпотребслужбу с просьбой провести инспекцию и сделать выводы относительно соответствия таких туалетов санитарным и строительным нормам, сообщает "Украинская правда".

Заведующая детсадом Татьяна Волкожа пояснила, что на сегодняшний день в учреждении дошкольного образования уже полностью выбили и установили новые унитазы в 14 группах.

По ее словам, осталась только одна группа, в которой еще не отремонтирована половина туалетной комнаты.

"Эти унитазы были установлены еще с момента застройки. Сейчас каждый год по возможности финансирования мы ремонтируем туалеты", – сообщила Волкожа.

Сейчас она ждет нового бюджета, чтобы закончить ремонт в этой группе, и утверждает, что туалет соответствует санитарным нормам, потому что "там чисто и убрано".

Как сообщал УНИАН, киевлянка утверждает, что ее сына в детсаду довели до невроза.