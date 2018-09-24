''Распяли русского мальчика в трусиках": соцсети высмеяли проигрыш Поветкина в бою с Джошуа

Три титула чемпиона мира достались Энтони Джошуа, который защитил свои чемпионские пояса.

В ночь на воскресенье, 23 сентября, в Лондоне на легендарном "Уэмбли" состоялся бой британского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и российского претендента Александра Поветкина, в котором Джошуа нокаутировал россиянина.

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"Русский Витязь" на равных боксировал лишь первую половину встречи, пока Джошуа не включил на полную мощь своих ударов. В седьмом раунде Поветкин пропустил боковые, угодив сперва в нокдаун, а затем и в нокаут.

Соцсети высмеяли проигрыш Поветкина.

В Лондоне фашисто-британцы распяли русского мальчика в трусиках.#ПоветкинДжошуа — Д'Артаньян (@DArtagnanFR) September 22, 2018

#поветкинДжошуа#povetkinjoshua

судя по российским новостям, витязь практически победил, просто устал и прилег.

Да и никакого тяжелого нокаута не было. Это был гибридный нокаут. И был ли вообще? pic.twitter.com/XPkoVyeLNa — shustrex (@shustrex) September 23, 2018