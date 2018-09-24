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''Распяли русского мальчика в трусиках": соцсети высмеяли проигрыш Поветкина в бою с Джошуа

11:07, 24 сентября 2018
Курьёзы
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Поветкин оказался намного легче Джошуа за сутки до боя / prosportua.com

В ночь на воскресенье, 23 сентября, в Лондоне на легендарном "Уэмбли" состоялся бой британского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и российского претендента Александра Поветкина, в котором Джошуа нокаутировал россиянина.

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"Русский Витязь" на равных боксировал лишь первую половину встречи, пока Джошуа не включил на полную мощь своих ударов. В седьмом раунде Поветкин пропустил боковые, угодив сперва в нокдаун, а затем и в нокаут.

Соцсети высмеяли проигрыш Поветкина.

фото obozrevatel.com
facebook.com/aleksej.golobuckij

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Теги: #Поветкин#Джошуа#Джошуа Поветкин