''Распяли русского мальчика в трусиках": соцсети высмеяли проигрыш Поветкина в бою с Джошуа
В ночь на воскресенье, 23 сентября, в Лондоне на легендарном "Уэмбли" состоялся бой британского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и российского претендента Александра Поветкина, в котором Джошуа нокаутировал россиянина.
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"Русский Витязь" на равных боксировал лишь первую половину встречи, пока Джошуа не включил на полную мощь своих ударов. В седьмом раунде Поветкин пропустил боковые, угодив сперва в нокдаун, а затем и в нокаут.
Соцсети высмеяли проигрыш Поветкина.
"витязь" #поветкин скален#ДжошуаПоветкин#Джошуаpic.twitter.com/btNg53DE6Q— Дмитрий Сидоренко (@29dimas29) September 22, 2018
В Лондоне фашисто-британцы распяли русского мальчика в трусиках.#ПоветкинДжошуа— Д'Артаньян (@DArtagnanFR) September 22, 2018
#поветкинДжошуа#povetkinjoshua— shustrex (@shustrex) September 23, 2018
судя по российским новостям, витязь практически победил, просто устал и прилег.
Да и никакого тяжелого нокаута не было. Это был гибридный нокаут. И был ли вообще? pic.twitter.com/XPkoVyeLNa
Витязь оказывается сегодня опять по соплям получил. И мельдоний не помогает. Вот если бы из-за угла, в темноте, сзади, ага #Поветкин#ПоветкинДжошуа— Igor Lapko (@igor_lapko) September 22, 2018
До #Поветкин - после #Котлеткин— Мочить в сортире (@_6833363614422) September 22, 2018