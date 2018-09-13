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Губернатор Киевской области рассказал, что мечтал о сексе со своей помощницей (видео)

19:14, 13 сентября 2018
Курьёзы
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Александр Горган мечтал о молодую помощницу / фото УНИАН

Во время празднования Дня города в Вышгороде председатель Киевской ОГА Александр Горган признался в желании интима с заместителем председателя Вышгородской райгосадминистрации Мариной Мельник, которая младше него на 10 лет.

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Видео признания опубликовала в Facebook Antonina Basenko. "Вы знаете, я полтора года работал в Вышгороде председателем райгосадминистрации и последние полгода у меня была молодая и очень красивая заместительница и, вы знаете, если бы меня не перевели в Киев - это бы закончилось интимом и супружеской изменой. Но, Слава Богу, меня повысили и я пошел работать губернатором, а эта красивая девушка осталась в Вышгороде в моих несбывшихся мечтах", - сказал Горган во время выступления со сцены.

После этого он Мельник вручил почетную грамоту и отметил, что она "очень мощно работает".

Отметим, согласно сайту Вышгородской РГА, 33-летняя Мельник замужем и имеет дочь. Но источники в Киевской ОГА рассказали ТаблоID, что Горган уже полгода как не живет с женой Ириной.

Мельник Марина / фото vysh.gov.ua

Зато роман на работе он якобы закрутил  - пусть и не в Вышгороде, а в столице. Собственно, приписывают госслужащему сразу двух дам сердца: руководителя патронатной службы Марину Киян и помощницу Любовь Лысенко.

Ранее сообщалось, что запрещенный в Украине лидер группы Limp Bizkit разводится с женой-крымчанкою.

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Теги: #развод#измена#Александр Горган