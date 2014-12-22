Пилюля для Нэо, Windows Man и инопланетяне в луже: Coub составил рейтинг лучших роликов 2014 года (видео)

12:23, 22 декабря 2014
Курьёзы
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Сервис закольцованных видео Coub выбрал лучшие ролики 2014 года. 

Рейтинг строился по количеству лайков, полученных от пользователей.

Самой популярной в 2014 году оказалась пародия на «Матрицу», набравшая 22 тысячи лайков.

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На втором месте - любопытная сова, слушающая свое эхо.

Третье место заняли "инопланетяне", принимающие грязевые ванны в луже.

Посмотреть полный рейтинг на сайте Coub

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