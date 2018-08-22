Рогатая преграда: в Нью-Йорке две козы парализовали движение метро (видео)
11:19, 22 августа 2018Курьёзы
107 0
Пара рогатых решила попастись на траве прямо на пути.
В Нью-Йорке две козы остановили движение метро.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Пара рогатых решила попастись на траве прямо на пути. Вследствие чего поезда пришлось пускать в объезд, пока с животными справлялась полиция. Убрать коз удалось только усыпив их транквилизатором.
Читайте такжеУтята с мамой устроили транспортный коллапс в центре Запорожья (видео)
Откуда они взялись – неизвестно, но представители метро отметили, что такое видят впервые.
После приключений, коз, которых назвали Вилли и Билли, перевезли в заповедник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter