Выгляни в окошко: японец сделал в заборе 18 отверстий для трио собак, которым скучно дома (видео)
15:44, 17 августа 2018Курьёзы
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Житель японского города Симабара придумал, как развеселить собак, которые остаются дома.
Визирни в окошечко: японец сделал в заборе 18 отверстий для трио собак, которым скучно дома
Мужчина волновался, что любимцы скучают, пока их хозяин на работе.
Поэтому решил сделать в собственном заборе 18 «окон». Сквозь них три собаки породы шиба-ину наблюдают за жизнью на улице.
Веселая троица привлекает внимание прохожих и других четвероногих. Своеобразный «аттракцион милоты» стал популярным среди туристов.
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Люди с удовольствием останавливаются погладить и сфотографировать собак. И конечно же, сделать селфи на память. Собачки очень дружелюбные, и охотно фотографируются с прохожими.
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