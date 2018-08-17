Выгляни в окошко: японец сделал в заборе 18 отверстий для трио собак, которым скучно дома (видео)

15:44, 17 августа 2018
Курьёзы
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Поэтому решил сделать в собственном заборе 18 «окон». Сквозь них три собаки породы шиба-ину наблюдают за жизнью на улице.

Веселая троица привлекает внимание прохожих и других четвероногих. Своеобразный «аттракцион милоты» стал популярным среди туристов.

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Люди с удовольствием останавливаются погладить и сфотографировать собак. И конечно же, сделать селфи на память. Собачки очень дружелюбные, и охотно фотографируются с прохожими.

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Теги: #Япония#собака#туризм#туристы#окно