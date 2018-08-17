Выгляни в окошко: японец сделал в заборе 18 отверстий для трио собак, которым скучно дома (видео)

Житель японского города Симабара придумал, как развеселить собак, которые остаются дома.

Мужчина волновался, что любимцы скучают, пока их хозяин на работе.

Поэтому решил сделать в собственном заборе 18 «окон». Сквозь них три собаки породы шиба-ину наблюдают за жизнью на улице.

Веселая троица привлекает внимание прохожих и других четвероногих. Своеобразный «аттракцион милоты» стал популярным среди туристов.

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Люди с удовольствием останавливаются погладить и сфотографировать собак. И конечно же, сделать селфи на память. Собачки очень дружелюбные, и охотно фотографируются с прохожими.