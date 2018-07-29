В Капитолии США вместо портрета Трампа поставили фото Путина
06:51, 29 июля 2018Курьёзы
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Инцидент произошел 26 июля.
Фото Путина было размещено на подставке у стены с изображениями экс-президентов США / фото cnn.com
В Капитолии штата Колорадо в галерее портретов президентов США неизвестные пранкеры разместили портрет президента России Владимира Путина. Картину поставили как раз на место портрета американского президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает CNN.
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Инцидент произошел 26 июля.
Фото российского президента было размещено на подставке у стены с изображениями экс-президентов США.
Отмечается, что портрет Трампа в галерее на данный момент отсутствует, так как еще не собраны необходимые для написания картины средства в размере около 10 тысяч долларов.
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