В Капитолии США вместо портрета Трампа поставили фото Путина

Инцидент произошел 26 июля.

В Капитолии штата Колорадо в галерее портретов президентов США неизвестные пранкеры разместили портрет президента России Владимира Путина. Картину поставили как раз на место портрета американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

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Инцидент произошел 26 июля.

Фото российского президента было размещено на подставке у стены с изображениями экс-президентов США.

Отмечается, что портрет Трампа в галерее на данный момент отсутствует, так как еще не собраны необходимые для написания картины средства в размере около 10 тысяч долларов.