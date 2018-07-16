"Надувных драконов тоже посчитали": в сети показали "наплыв туристов из Украины" в Крым (фото)

"В январе был 1 турист. В июне было 4 туриста", - шутят комментаторы по поводу "статистики" оккупантов.

В сети продемонстрировали "наплыв туристов из Украины" в оккупированный Россией Крым.

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Соответствующие скрины опубликованы на странице "Утомленный парадами" в Twitter. Так, росСМИ в начале месяца утверждали, что "в июне поток туристов из Украины в Крым вырос на 38%".

"Смотрите, чтоб на админгранице не затоптали и машиной не переехали", - пишут в соцсети.

"Я так понимаю, надувных драконов тоже посчитали", "Ну, правда ведь вырос с начала года", "В январе был 1 турист. В июне было 4 туриста. Где-то так", - пишут комментаторы под постом.

А вот такая ситуация на админгранице, судя по информации на сайте ГПСУ:

Ранее в сети снова высмеяли президента России Владимира Путина из-за его роста. На этот раз во время открытия Крымского моста.