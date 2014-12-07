Первый "бэтмобиль" продали на аукционе за более 130 тысяч долларов

Имя покупателя не сообщается, сообщает ТАСС.

Создатель автомобиля Форрест Робинсон затратил три года на то, чтобы превратить Oldsmobile-88 1956-го года выпуска в машину, изображения которой можно встретить во всех старых комиксах про "человека-летучую мышь". Конструктор завершил свою работу в 1963 году.

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В конце 1960-х годов этот первый официально зарегистрированный "бэтмобиль" использовался в качестве рекламного экспоната к выходу сериала про Бэтмена в 1966-1968 годов. Однако в нем не нашлось места для модели Робинсона, и вместо нее использовался "бэтмобиль" на базе Lincoln Futura-55.