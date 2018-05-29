РосСМИ для демонстрации "российского прогресса" использовали фото из Киева

К новости о запуске скоростных трамваев в Питере использовали фото из Киева.

Российские СМИ опубликовали новость о том, что вскоре в Санкт-Петербурге запустят скоростную трамвайную сеть, используя фотографии из Киева.

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Очередной промах росСМИ заметил пользователь Rig Sec в Twitter, показав аналогичный снимок, который был сделан в столице Украины. На фото - львовский низкопольный трамвай "Электрон", который запустили в киевской Борщаговке.

"Странно, когда в РФ (воруют, - ред.) картинки из Киева, чтобы рассказать о прогрессе в своей стране", - подписал он фото.

"У них все, чем они могут гордиться - ворованное. Что уж за трамвай удивляться?" - пишут пользователи в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее российский пропагандистский телеканал «Россия 24» использовал архивную видеозапись обстрела Луганска в 2015 году в сюжете про атаку на Сирию.