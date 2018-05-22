Один - наш, один - российский: в сети высмеяли баннер в Черновцах с двумя Крымами (фото)
15:47, 22 мая 2018Курьёзы
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В сети высмеяли организаторов мероприятия в Черновцах за баннер с изображение двух Крымов.
В Черновцах установили баннер с двумя Крымами / фото facebook.com/Василь Забродський
По случаю Дня Европы на Соборной площади Черновцов установили баннер, на котором изобразили два Крыма.
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На данный факт обратили внимание пользователи соцсетей. Так, местный журналист Василий Забродский на своей странице в Facebook опубликовал соответствующие фото.
"Кажется, Каспруковские (Каспрук — мэр Черновцов, - Ред.) грантоеды совершенно перестарались? На их картах два Крыма", - говорится в его сообщении.
"Так правильно - один российский, один наш :) Будет еще кто-то претендовать - нарисуем еще", - шутят в комментариях под постом.
Как сообщал УНИАН, в марте телеканал СТБ показал в эфире карту Украины без Крыма. Это произошло в эфире программы "Холостяк".
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