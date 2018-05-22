Один - наш, один - российский: в сети высмеяли баннер в Черновцах с двумя Крымами (фото)

15:47, 22 мая 2018
Курьёзы
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В Черновцах установили баннер с двумя Крымами / фото facebook.com/Василь Забродський

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На данный факт обратили внимание пользователи соцсетей. Так, местный журналист Василий Забродский на своей странице в Facebook опубликовал соответствующие фото. 

"Кажется, Каспруковские (Каспрук — мэр Черновцов, -  Ред.) грантоеды совершенно перестарались? На их картах два Крыма", - говорится в его сообщении.

"Так правильно - один российский, один наш :) Будет еще кто-то претендовать - нарисуем еще", - шутят  в комментариях под постом.

Как сообщал УНИАН, в марте телеканал СТБ показал в эфире карту Украины без Крыма. Это произошло в эфире программы "Холостяк".

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Теги: #Крым#Черновцы#баннер