Один - наш, один - российский: в сети высмеяли баннер в Черновцах с двумя Крымами (фото)

В сети высмеяли организаторов мероприятия в Черновцах за баннер с изображение двух Крымов.

По случаю Дня Европы на Соборной площади Черновцов установили баннер, на котором изобразили два Крыма.

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На данный факт обратили внимание пользователи соцсетей. Так, местный журналист Василий Забродский на своей странице в Facebook опубликовал соответствующие фото.

"Кажется, Каспруковские (Каспрук — мэр Черновцов, - Ред.) грантоеды совершенно перестарались? На их картах два Крыма", - говорится в его сообщении.

"Так правильно - один российский, один наш :) Будет еще кто-то претендовать - нарисуем еще", - шутят в комментариях под постом.

Как сообщал УНИАН, в марте телеканал СТБ показал в эфире карту Украины без Крыма. Это произошло в эфире программы "Холостяк".