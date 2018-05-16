Конфуз на Крымском мосту: охрана Путина объяснила, почему он нарушил ПДД

Путин во время проезда по Крымскому мосту за рулём КамАЗа не пристегнул ремень безопасности.

В Федеральной службе охраны объяснили, почему президент РФ Владимир Путин во время проезда по Крымскому мосту за рулём КамАЗа не пристегнул ремень безопасности.

Читайте такжеПутин на КамАЗе открыл Крымский мост и стал героем фотожаб

Об этом сообщает "Газета.ру".

"Официально движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая в 5:30 утра. Президент Владимир Путин принял участие в культурно-массовом мероприятии — торжественном открытии Крымского моста 15 мая. На тот момент Крымский мост не являлся дорогой общего пользования, а фактически имел статус строительной площадки. Поэтому на мост пока не распространялись требования правил дорожного движения. К тому же непристёгнутый ремень не создал угрозы для безопасности президента России", - оправдались в службе охраны.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на КамАЗе с нарушением ПДД.