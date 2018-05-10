Дэдпул негодует: актер Райан Рейнольдс раскритиковал организаторов Евровидения (видео)

Рейнольдс предупредил, что не пригласив на конкурс Канаду, организаторы оскорбили канадцев и "разбудили спящего лося".

Канадский актер Райан Рейнольдс известный по роли супергероя Дэдпула, опубликовал в своем Twitter видеообращение к организаторам песенного конкурса «Евровидение», в котором выразил возмущение по поводу отсутствия там канадского конкурсанта.

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«Канада… Прекрасная страна с богатой музыкальной историей, включающей таких исполнителей как Адамс, Бибер, Янг, Шатнер…», - указывает Рейнольдс в образе Дэдпула.

По его словам, Канада была оскорблена европейским песенным конкурсом, на который ее не пригласили.

«Наш щедрый дар – Селин Дион, сам по себе должен был обеспечить нам приглашение», - подчеркивает Дэдпул.

"Не говорите мне эту чушь, что Канада не является частью европейской семьи. Вы допустили к участию Австралию, а она едва находится на нашей планете. Теперь хватит, Европа. Ты разбудила спящего лося!", - продолжает он.

В конце сатирического видеоролика размещен анонс премьеры фильма "Дэдпул 2" в разных странах Европы.

Напомним, всемирно известная канадская певица Селин Дион в 1988 году выиграла конкурс как участница от Швейцарии.

Как сообщал УНИАН, в столице Португалии завершился первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018. За право выйти в финал конкурса боролись 19 исполнителей, однако лишь 10 из них прошли дальше и смогут выступить на главной сцене Евровидения 12 мая.

Так, в финале песенного конкурса Евровидение-2018 выступят представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.