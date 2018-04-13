"Дуров, введи войска!": в соцсетях отреагировали на блокировку Telegram в России
Сегодня Таганский суд города Москвы постановил заблокировать популярный мессенджер Telegram на территории России.
Событие вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей. В Twitter активно обсуждают, как обойти блокировку, а также рассматривают альтернативы мессенджеру такие, как почтовые голуби и таблицы в Exel, не забыли и про популярный в нулевых ICQ.
Пользователи обратили внимание на "важность" такого решения в контексте прочих проблем России, а также подшутили над ФСБ, которая так и не получила ключей к шифровке данных в Telegram.
Как сообщал УНИАН, блокировка Telegram связана с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В Telegram заявляли, что сделать это технически невозможно. За нарушение таким образом «пакета Яровой» мессенджер ранее оштрафовали на 800 тысяч рублей.