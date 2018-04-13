"Дуров, введи войска!": в соцсетях отреагировали на блокировку Telegram в России

15:36, 13 апреля 2018
Курьёзы
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Иллюстрация REUTERS

Событие вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей. В Twitter активно обсуждают, как обойти блокировку, а также рассматривают альтернативы мессенджеру такие, как почтовые голуби и таблицы в Exel, не забыли и про популярный в нулевых ICQ.

Пользователи обратили внимание на "важность" такого решения в контексте прочих проблем России, а также подшутили над ФСБ, которая так и не получила ключей к шифровке данных в Telegram.

Как сообщал УНИАН, блокировка Telegram связана с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В Telegram заявляли, что сделать это технически невозможно. За нарушение таким образом «пакета Яровой» мессенджер ранее оштрафовали на 800 тысяч рублей.

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Теги: #Telegram#блокировка Telegram