"Дуров, введи войска!": в соцсетях отреагировали на блокировку Telegram в России

Пользователи придумали несколько альтернатив мессенджеру, среди которых почтовые голуби, таблицы в Exel и уже забытый ICQ.

Сегодня Таганский суд города Москвы постановил заблокировать популярный мессенджер Telegram на территории России.

Событие вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей. В Twitter активно обсуждают, как обойти блокировку, а также рассматривают альтернативы мессенджеру такие, как почтовые голуби и таблицы в Exel, не забыли и про популярный в нулевых ICQ.

Пользователи обратили внимание на "важность" такого решения в контексте прочих проблем России, а также подшутили над ФСБ, которая так и не получила ключей к шифровке данных в Telegram.

Как сообщал УНИАН, блокировка Telegram связана с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В Telegram заявляли, что сделать это технически невозможно. За нарушение таким образом «пакета Яровой» мессенджер ранее оштрафовали на 800 тысяч рублей.