"Слепила из того, что было": в сети высмеяли фейк командира боевиков о сбитом беспилотнике ВСУ (фото)

Командир боевиков Басурин заявил о сбитом над Донбассом украинском беспилотнике

Один из боевых командиров "ДНР" Эдуард Басурин в очередной раз отличился фейковым заявлением о сбитом украинском беспилотнике.

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"ДНРовцы" показывают украинский беспилотник, якобы сбитый ими накануне. Каждый школьник знает, что на украинском беспилотнике обязательно должен быть балкенкройц, иначе это не украинский беспилотник. Распятым мальчиком клянусь", – прокомментировал журналист Денис Казанский в Facebook.

Басурин заявил, что беспилотник принадлежит полку "Азов", который якобы придерживаются идеям рейха.