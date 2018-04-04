"Слепила из того, что было": в сети высмеяли фейк командира боевиков о сбитом беспилотнике ВСУ (фото)

11:47, 04 апреля 2018
Курьёзы
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Командир боевиков выдал новый фейк / скриншот

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"ДНРовцы" показывают украинский беспилотник, якобы сбитый ими накануне. Каждый школьник знает, что на украинском беспилотнике обязательно должен быть балкенкройц, иначе это не украинский беспилотник. Распятым мальчиком клянусь", – прокомментировал журналист Денис Казанский в Facebook.

Басурин заявил, что беспилотник принадлежит полку "Азов", который якобы придерживаются идеям рейха.

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Теги: #ВСУ#фейк#беспилотник