В Киеве водитель грузовика похитил с птицефабрики яиц на 800 тысяч гривень

17:21, 26 октября 2017
Курьёзы
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Он рассказал, что грузовик принадлежит ему и, что его наняли неизвестные люди для доставки груза.

pixabay.com

Сотрудники Барышевского отдела полиции оперативно разыскали грузовой автомобиль Volvo, водитель которого по поддельным документам вывез с птицефабрики куриные яйца на сумму 800 тыс. грн, сообщает в соцсети полиция Киевской области.

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Водитель был задержан на одной из улиц в Киеве.

«Подозреваемый - 40-летний уроженец столицы пояснил, что автомобиль находится в его собственности, и что его наняли неизвестные люди для доставки груза. Адрес пункта прибытия должны были указать позже», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса ("мошенничество").

Полицейские принимают все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации похищения продукции.

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