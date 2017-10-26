В Киеве водитель грузовика похитил с птицефабрики яиц на 800 тысяч гривень
Он рассказал, что грузовик принадлежит ему и, что его наняли неизвестные люди для доставки груза.
Сотрудники Барышевского отдела полиции оперативно разыскали грузовой автомобиль Volvo, водитель которого по поддельным документам вывез с птицефабрики куриные яйца на сумму 800 тыс. грн, сообщает в соцсети полиция Киевской области.
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Водитель был задержан на одной из улиц в Киеве.
«Подозреваемый - 40-летний уроженец столицы пояснил, что автомобиль находится в его собственности, и что его наняли неизвестные люди для доставки груза. Адрес пункта прибытия должны были указать позже», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса ("мошенничество").
Полицейские принимают все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации похищения продукции.