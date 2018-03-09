На Хмельнитчине смастерили 7-метровый лимузин из "Жигулей" (видео)

11:58, 09 марта 2018
Курьёзы
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В Шепетовке разъезжает почти семиметровая "Копейка". Братья воплотили свою давнюю мечту - сделать цыганский лимузин.

35-летний "Ваз 2101" переделали в семиметровый лимузин с панорамной крышей и кожаным салоном

Он оранжевого цвета. Изготавливали его мастера в автосалоне Черкасс на протяжении некольких лет.

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Теги: #лимузин#Хмельнитчина