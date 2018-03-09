На Хмельнитчине смастерили 7-метровый лимузин из "Жигулей" (видео)

В Шепетовке разъезжает почти семиметровая "Копейка". Братья воплотили свою давнюю мечту - сделать цыганский лимузин.

Братья-ромы в Хмельницкой области смастерили 7-метровый лимузин из "Жигулей". Читайте также"Кортеж" на десятки мільярдів: у мережі з'явилися фото випробування секретного "лімузина Путіна" В Шепетовке разъезжает почти семиметровая "Копейка". Братья воплотили свою давнюю мечту - сделать цыганский лимузин. 35-летний "Ваз 2101" переделали в семиметровый лимузин с панорамной крышей и кожаным салоном Он оранжевого цвета. Изготавливали его мастера в автосалоне Черкасс на протяжении некольких лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter