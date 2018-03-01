"Путин собрался аннексировать Юпитер": в соцсетях смеются над супер-ракетами президента РФ

Многие вспомнили про Илона Маска и его Теслу, запущенную на Марс.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат", которые заменят произведенные в Днепре советские ракеты "Воевода". Ракета будет оснащена ядерным двигателем, подводным беспилотником и боевыми лазерами.

Пользователи соцсетей немедленно отреагировали на громкие заявления российского президента и разразились язвительными комментариями по поводу "непобедимой мощи" РФ.

Путин показал ракету, которая всех убьет — Павел Смоляк (@smolyak) March 1, 2018

Путин показал вторую ракету, которая убьет ваще всех — Павел Смоляк (@smolyak) March 1, 2018

Когда Путин рассказывал про ракеты, многие вспомнили Илона Маска: его компания SpaceX в феврале запустила ракету Falcon Heavy с красной Tesla на борту.

Ракета на атомной энергоустановке может бесконечно долго находится в воздухе и легко собьёт Теслу Илона Маска на орбите Марса. Шах и мат. — E-3 AWACS (Sentry) (@thunderbolt1488) March 1, 2018

Путин показал новую боевую ракету России. Как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/B1pM2KYPZB — TJ (@tjournal) March 1, 2018

Что ты теперь скажешь, Илон Маск? pic.twitter.com/MUWRM4uQZc — Двач (@ru2ch) March 1, 2018

Короче, стратегическая задача России на ближайшие 6 лет - построить Звезду Смерти. — Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) March 1, 2018

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ ИЛОН МАСК? pic.twitter.com/uLkgDPiuXa — Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) March 1, 2018

Для тех, кому лень читать, итоги послания Путина Федеральному собранию в одной картинке pic.twitter.com/Rv6uD83Gjf — Лентач (@oldLentach) March 1, 2018

Пользователи также отметили, что видео презентаций, которые показывал Путин, не отличались хорошей графикой — их сравнивали со старыми компьютерными играми.

Теперь показывают мультик про систему "Кинжал". Такой, помню, в первой версии игры Red Alert был pic.twitter.com/yMqa4X71mx — Alexey Navalny (@navalny) March 1, 2018

Путин показал ракеты не имеющие аналогов в мире: pic.twitter.com/GDiK2qQC5U — 3й тост за ґіпєрлуп™ (@DFENS3000) March 1, 2018

Также был представлен танк не имеющий аналогов в мире. pic.twitter.com/JDz3JH6kPJ — Серый Кардинал (@slevo4kin) March 1, 2018

Путин просит прислушаться к России, но ведь новая ракета летит быстрее звука



🤔🤔🤔 — Никита Лихачёв (@Niketas) March 1, 2018

И, напоследок, вишенка на торте. "Путин собрался аннексировать Юпитер", - написал один из пользователей.

UH oh. Putin is about to annex Jupiter https://t.co/h9zxh0VAwb — Roland Oliphant (@RolandOliphant) March 1, 2018



Как сообщал УНИАН, Путин заявил об испытаниях в России новой ракеты с ядерным двигателем. "В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений: стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - сказал глава России.