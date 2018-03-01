"Путин собрался аннексировать Юпитер": в соцсетях смеются над супер-ракетами президента РФ

15:07, 01 марта 2018
Курьёзы
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Иллюстрация REUTERS

Пользователи соцсетей немедленно отреагировали на громкие заявления российского президента и разразились язвительными комментариями по поводу "непобедимой мощи" РФ. 

Когда Путин рассказывал про ракеты, многие вспомнили Илона Маска: его компания SpaceX в феврале запустила ракету Falcon Heavy с красной Tesla на борту.

Пользователи также отметили, что видео презентаций, которые показывал Путин, не отличались хорошей графикой — их сравнивали со старыми компьютерными играми.

И, напоследок, вишенка на торте. "Путин собрался аннексировать Юпитер", - написал один из пользователей.


Как сообщал УНИАН, Путин заявил об испытаниях в России новой ракеты с ядерным двигателем. "В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений: стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - сказал глава России.

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Теги: #ракеты в России#ракеты Путина