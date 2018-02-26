На росТВ очередной ляп: пропагандисты вставили кадр из компьютерной игры в сюжет о войне в Сирии

Момент с полигонами появился на пару секунд и напоминает «пасхалку» для своих.

В сюжете российского "Первого канала" о войне в Сирии использовали кадр со снайперской винтовкой из игры Arma 3.

В выпуске программы "Воскресное время" от 25 февраля на рассказе о погибшем российском солдате (4:58) показали вид из прицела, где отчётливо заметны полигональное окружение и нарисованная техника, передает TJournal.

Читайте такжеВо время затянувшихся переговоров по Сирии Лавров угостил журналистов водкой (фото, видео)Определить, что кадр сделан в игре Arma 3, помогли надписи в правом нижнем углу. Рация PNR-1000А — это одна из самых популярных раций в шутере, которую упоминают в руководствах по игре. Кроме того, окружение и снайперский прицел в кадре довольно похож на то, как выглядит геймплей игры.

Как отметили на Pikabu, кадр настолько короткий, что определить конкретное видео с геймплеем Arma 3 практически невозможно. Непонятно, ради чего монтажёр или автор сюжета вставили этот момент в выпуск: он слишком быстро появляется, чтобы зритель что-то заметил и напоминает «пасхалку» для тех, кто всё-таки успеет заметить.

Ранее соцсети высмеяли очередной фейк Минообороны РФ по Сирии с использованием игровых скриншотов в качестве доказательств.

.