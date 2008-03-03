В Мышкине пройдет международная конференция по грызунам
03:27, 03 марта 2008Курьёзы
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Ожидают более 100 участников из 30 стран мира
В городе Мышкин Ярославской области Российской Федерации 24–28 июля пройдет 11-я международная конференция по биологии грызунов, сообщили в райадминистрации.
«В России конференция пройдет впервые. В Мышкине она проводится в рамках Года мыши», – отметил собеседник.
Конференция проводится международным оргкомитетом. Создан англоязычный сайт с символикой Мышкина, сообщил он. Ожидается, что в ней будет более 100 участников из 30 стран мира. Конференция проводится один раз в два года.
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