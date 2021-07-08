Девушка бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана и по совместительству блогер Карина Тищенко показала в инста-сториз новый снимок.
Девушка предстала в белой мини-юбке и топе, украшенных золотыми заклепками. Также девушка надела несколько аксессуаров - часы и браслеты. Стоит отметить, что в таком наряде можно рассмотреть стройную фигуру Карины.
К слову, Андрея Богдана и Карину Тищенко уже видели вместе на нескольких мероприятиях. В частности, в Анталии (Турция) пара была на тусовке в 5-звёздочном отеле Titanic Mardan Palacе, где проходил показ мод Ocean fashion show.
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