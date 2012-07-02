Рейтинг призовых от УЕФА: сколько заработали сборные

После финального матча Евро-2012, завершившегося победой сборной Испании над итальянцами, стало известно окончательное распределение призовых от УЕФА.

Само собой, больше всех заработала «Красная фурия», остановившаяся на отметке в 23 млн евро - столько же заработала и чемпионская команда Луиса Арагонеса на Евро-2008, отмечает Спорт bigmir)net .

Рейтинг призовых денег от УЕФА:

1. Испания - 23 млн евро

2. Италия - 19,5 млн евро

3. Германия - 16 млн евро

4. Португалия - 15 млн евро

5. Англия - 12,5 млн евро

6. Чехия - 12 млн евро

7-8. Франция и Греция - по 11,5 млн евро

9-10. Хорватия и Россия - по 10,5 млн евро

11-12. Украина и Дания - по 10 млн евро

13-14. Швеция и Польша - по 9 млн евро

15-16. Нидерланды и Ирландия по - 8 млн евро

Напомним, сборная Украины дополнительно заработала еще и 1 млн евро призовых от ФФУ.