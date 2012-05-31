Экс-мэра Гурзуфа снова отдали под суд

Прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя южнобережного поселка Гурзуф Виктора Гамаля, который обвиняется в незаконном распоряжении участками общей площадью почти один гектар земли стоимостью более 2 млн гривен, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Гамаль обвиняется также в причинении 1,5 млн гривен ущерба бюджету Гурзуфа в результате «умышленного невыполнения обязательств перед инвестором».

«Уголовное дело по факту злоупотребления обвиняемым служебным положением, превышения полномочий и совершения должностного подлога направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в пресс-релизе.

Алуштинский горсуд в декабре 2011-го приговорил Гамаля и экс-землеустроителя поссовета, которые обвинялись в незаконном выделении коммерческой фирме 1,3 га земли с расположенными на участках берегоукрепительными сооружениями, к 4 годам тюрьмы, освободив от наказания с испытательным сроком 2 года. При этом суд постановил взыскать с них 1,5 млн. грн. ущерба, нанесенного в результате строительства эллингов.

Гамаль руководил Гурзуфом с 2002 по ноябрь 2010 года.