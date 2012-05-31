"Витину" тысячу начнут давать 1 июня

1 июня, в первый день кампании по выплате обесценившихся вкладов Сбербанка бывшего СССР, около 70-80 тысяч граждан смогут получить компенсацию в размере 1 тыс. гривен, заявил председатель правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов на брифинге в четверг.

«С 1 июня будет порядка 70-80 тыс. человек по всей Украине, которые, согласно своей очереди, в свое время придут и получат свою тысячу гривен в виде карточки, наличными либо, по желанию, направят на депозит», - отметил он.

По словам Подрезова, на сегодня регистрацию прошли около 1,5 млн человек. Также он сообщил, что Министерство финансов уже перечислило первый транш для осуществления данных выплат. «Мы получили на вчерашний день 200 млн грн и 1,2 млрд грн мы ждем сегодня», - сказал он.

Премьер-министр Украины Николай Азаров обязал министра финансов и руководство Сбербанка обеспечить комфортные условия для получения компенсаций вкладчиками Сбербанка СССР.

Согласно постановлению Кабмина, вкладчик может использовать компенсационные средства, зачтенные на его текущий счет, путем получения наличными, перечисления на депозитный или другой счет в банке с использованием специального платежного средства «Национальная карточка». При этом, выдача карточек гражданам Украины осуществляется безвозмездно.