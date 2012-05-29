"Молодежное правительство" трудоустроят

Все 22 победителя конкурса по отбору кандидатов в состав Молодежного правительства при председателе Совета министров Крыма будут трудоустроены в правительстве автономии, сообщила пресс-служба крымской организации Партии регионов.

«Я уже дал указание в Совмине о том, чтобы для этих молодых людей готовили места. Молодежь нужно вмонтировать в структуру власти в Крыму, они должны занять те места, которые бы соответствовали их возможностям и способностям», - заявил глава правительства республики, лидер крымских регионалов Анатолий Могилев.

Продвижение молодых лидеров по карьерной лестнице будет зависеть от того, как они проявят себя в период работы в министерствах и комитетах. «Главная цель проекта - выявить тех ребят, которые потенциально могут работать на нормальных госдолжностях и продвигать их, чтобы они могли занять достойные места», - отметил Могилев.

Молодежное правительство создается для привлечения молодежи к развитию автономии, а также формирования молодой политической элиты и кадрового резерва. Оно будет действовать как совещательный орган и формируется на конкурсной основе. Возраст участников - от 18 до 35 лет.