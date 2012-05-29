30 тысяч крымских семей получат льготное твердое топливо

Более 30 тысяч семей в Крыму получат господдержку для возмещения расходов на покупку твердого топлива и сжиженного газа. Совет министров Крыма на заседании во вторник утвердил нормы для предоставления льгот и жилищных субсидий в 2012 году, сообщила пресс-служба крымского правительства.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, увеличена минимальная норма обеспечения льготной категории населения твердым топливом - при назначении жилищной субсидии вместо 1,6 тонн теперь полагается 2 тонны на одно домовладение.

Кроме того, снижена цена сжиженного газа.