30 тысяч крымских семей получат льготное твердое топливо
17:16, 29 мая 2012Крым
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Решение Совмина
Более 30 тысяч семей в Крыму получат господдержку для возмещения расходов на покупку твердого топлива и сжиженного газа. Совет министров Крыма на заседании во вторник утвердил нормы для предоставления льгот и жилищных субсидий в 2012 году, сообщила пресс-служба крымского правительства.
В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, увеличена минимальная норма обеспечения льготной категории населения твердым топливом - при назначении жилищной субсидии вместо 1,6 тонн теперь полагается 2 тонны на одно домовладение.
Кроме того, снижена цена сжиженного газа.
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