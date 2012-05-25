Черное море будет штормить

17:25, 25 мая 2012
Крым
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Ветер до 30 метров в секунду

Штормовое предупреждение объявили в Крыму - ожидается усиление ветра до 28 метров за секунду в ближайшие три часа в северо-западной части Черного моря. 

Высота волн будет достигать 30 дециметров, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. 

Спасатели напоминают жителям полуострова и туристам о необходимости соблюдения мер безопасности во время непогоды.

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