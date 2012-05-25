Черное море будет штормить

Штормовое предупреждение объявили в Крыму - ожидается усиление ветра до 28 метров за секунду в ближайшие три часа в северо-западной части Черного моря.

Высота волн будет достигать 30 дециметров, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Спасатели напоминают жителям полуострова и туристам о необходимости соблюдения мер безопасности во время непогоды.