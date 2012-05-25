Ялта останется без ТВ

Временное прекращение трансляции телерадиопрограмм планируется в Ялте с 29 мая по 1 июня, это связано с техническими работами на радиотелевизионном центре, сообщила пресс-служба мэрии города.

«В период с 9 до 17 планируются прекращения трансляции продолжительностью 3-5 часов. РТПЦ приносит свои извинения, связанные с невозможностью просмотра телевизионных программ во время проведения работ», - обращается к ялтинцам директор радиотелевизионного центра Сергей Доценко.