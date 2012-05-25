Погода на субботу

В субботу в Украине сохранится умеренно теплая погода, в Карпатах днем - 8-13°, сообщили Укргидрометцентр.

На большей части территории страны без осадков, только ночью в южной и восточной части кратковременные дожди, отдельные грозы (в Крыму кое-где сильные дожди), днем в карпатском регионе, в Луганской области, в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 5-10°, на юге страны - 8-13°, в Крыму - до 16°, днем - 16-21°; в Карпатах ночью - 2-7° тепла, днем - 8-13°.

В Киевской области ночью - 5-10°, днем - 16-21°. В Киеве ночью - 7-9°, днем - 18-20°.