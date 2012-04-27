Фирташ замахнулся на увеличение доли на мировом рынке титана

Председатель совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ прогнозирует увеличение доли завода "Крымский титан" (Армянск) в мировом производстве двуокиси титана с 2,5% - до 8% к 2019 году.

"Сегодня мы имеем порядка 2,5% рынка, есть планы увеличить до 7-8%... Думаю, на это потребуется 5-6 лет", - сказал Фирташ журналистам в Армянске.

Сейчас завод производит 108 тысяч тонн диоксида титата. Нарастить мощность поможет открытый в пятницу цех серной кислоты, а также строительство еще одного предприятия по выпуску диоксида титана.

Он применяется при производстве лаков, красок, посуды, бумаги, средств гигиены. Украина имеет значительный потенциал для развития титановой отрасли, поскольку на территории страны сосредоточены 20% мировых запасов титановых руд.

По словам Фирташа, Group DF подготовила концепцию развития отрасли и намерена представить ее на рассмотрение украинскому правительству.

Group DF владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50%-1 акция "Крымского титана" - предприятия, выпускающего диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.