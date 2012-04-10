Двое крымских пацанов угнали 4 машины: разбили, одну сожгли

Сотрудники милиции возбудили уголовное дело по факту угона четырех автомобилей в Феодосии. На машинах разъезжали двое мальчиков, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

"Первой угнанной машиной стала вазовская "копейка". Подростки не справились с ее управлением, автомобиль вылетел на обочину и застрял. Второй машине повезло еще меньше. Съезжая с холма, она несколько раз перевернулась и влетела в дерево. Угонщики, забрав из багажника инструменты, направились домой пешком. На следующий день ребята решили повторить свое экстремальное вождение. Покатавшись немного, чтобы не оставлять следов преступления, автомобиль подожгли", - говорится в пресс-релизе.

Дело возбуждено по трем статьям "незаконное завладение транспортным средством", "умышленное повреждение имущества путем поджога" и "кража, совершенная повторно".

Подросткам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.