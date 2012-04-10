В среду в Украине сухо, лишь в Крыму и Донецке - дожди

11 апреля на территории Украины сохранится переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму, а днем и в восточных областях ожидается местами небольшой дождь, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, в восточных областях и в Крыму 2-6° тепла, днем 9-14°, в Закарпатье, Прикарпатье и востоке страны местами 15-17° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области без осадков. Температура ночью по области от 4° мороза до 1° тепла, днем 9-14° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 10-12° тепла.