Каждый второй молодой украинец не разделяет политвзгляды отцов
Опрос Института Горшенина
Каждый второй молодой украинец не разделяет политических взглядов своих родителей, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина.
Так, политические взгляды 47,2% опрошенных молодых людей не совпадают со взглядами родителей.
Политические предпочтения трети опрошенных (36,5%) совпадают с родительскими.
16,3% респондентов ответили, что политикой не интересуются.
Исследование «Молодежь Украины» проведено с 1 по 19 марта. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1500 респондентов в возрасте от 16-21 года в городах с населением более 100 тысяч человек, в 24 областях Украины и АР Крым. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,5%.