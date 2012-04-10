Каждый второй молодой украинец не разделяет политвзгляды отцов

Каждый второй молодой украинец не разделяет политических взглядов своих родителей, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина.

Так, политические взгляды 47,2% опрошенных молодых людей не совпадают со взглядами родителей.

Политические предпочтения трети опрошенных (36,5%) совпадают с родительскими.

16,3% респондентов ответили, что политикой не интересуются.

Исследование «Молодежь Украины» проведено с 1 по 19 марта. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1500 респондентов в возрасте от 16-21 года в городах с населением более 100 тысяч человек, в 24 областях Украины и АР Крым. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,5%.