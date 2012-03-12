Мужчины Украины оказались под угрозой вымирания

В Украине вымирают мужчины. Сильного пола у нас насчитывается на 3,5 миллиона меньше, чем слабого. А в возрасте 60-ти лет - на каждого дедушку приходится по две бабушки, сообщает ТСН.

"Украина может превратиться в страну пожилых одиноких женщин, которые, к тому же, сталкиваются с высокими рисками бедности", - прогнозирует старший научный сотрудник Анна Герасименко.

Убивают мужчины преимущественно себя сами - кто не погиб в ДТП, страдает от травм и вредных привычек. Психолог Ефим Шабшай отметил, что современные мужчины стали слабыми, потому что их разнежила цивилизация.

Напомним, несколько лет назад австралийскый ученый исследовал, что мужская y-хромосома теряет гены, и через несколько миллионов лет исчезнет вообще. Детей можно рожать и "из пробирки", но это будет невозможно без заветной мужской хромосомы. "Без участия в-хромосомы и без мейоза, т.е. полового деления, человечество вымрет за 2-3, ну 4 поколения", - уверен директор Клиники репродуктивной медицины Валерий Зукин.