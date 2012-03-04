Компаниям-должникам могут перекрыть тепло в Севастополе

«Севтеплоэнерго» приступает к еженедельным рейдам по отключению от услуг теплоснабжения предприятий-должников. На этой неделе (27 февраля - 4 марта) производились отключения на двух таких объектах - «Совхоз имени Софьи Перовской» и «Производственный комплекс "Чайка"», сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

«Севтеплоэнерго» поставляет тепловую энергию на объекты 537 организаций, предприятий и фирм категории «прочие», со 193 из которых коммунальное предприятие ведет претензионно-исковую работу.

На сегодняшний день решением суда зафиксирована сумма на взыскание задолженности с предприятий-должников в размере 870 тыс. грн., кроме того, на рассмотрении в судах находятся иски еще на сумму 580 тыс. грн.

Общая задолженность потребителей категории «прочие» на 1 марта 2012 года составляет 3,4 млн. грн. Долг отключенных от тепла объекта ЗАО «Производственный комплекс «Чайка» (речь о парикмахерской) составляет 32 тыс. грн., долг ПАО «Совхоз имени Софьи Перовской» - 27 тыс. грн., сообщили в КП «Севтеплоэнерго».

КП «Севтеплоэнерго» отапливает 3105 зданий, в том числе 2649 зданий жилищного фонда города, 85 школы, 73 детских сада. Основным видом топлива для теплоснабжения города Севастополя является природный газ, который используется на 66 котельных. Кроме этого, 26 котельных используют уголь и 5 котельных используют мазут.

На балансе КП «Севтеплоэнерго» имеется 567 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении и 53 центральных тепловых пункта. Количество котлов, вырабатывающих тепловую энергию, — 298, из них 139 с КПД меньше 82%.