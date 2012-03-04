Мультфильм о псе и волке стал лучшим за 100 лет анимации

В честь 100-летнего юбилея российской анимации, который отмечается в этом году, сто профессиональных режиссеров, художников и критиков в области анимации составили свой рейтинг ста лучших фильмов, созданных за все годы. Всего было названо 600 картин, а саму «Золотую сотню» объявили на открытии фестиваля в Суздале, передает РИА «Новости».

Лучшим был признан мультфильм по мотивам украинской народной сказки «Жил-был пес» (1982 год) Эдуарда Назарова. «Мне не хотелось снимать про пионеров и космос. И я взялся за сказку. О том, как встретились в лесу старый волк и старый пес: «Ты мне поможешь, а я помогу тебе». В голове тогда крутилась единственная фраза: «Щас спою!». В мультфильме звучат украинские народные песни «Ой там на горі» и «Та косив батько, косив я» в исполнении фольклорного ансамбля «Древо» из села Крячковка Полтавской области.

Второе место списка досталось «Ежику в тумане» Юрия Норштейна, названному в 2003 году лучшим фильмом всех времен и народов, а третье — «Винни-Пуху» Федора Хитрука.