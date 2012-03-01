24 тонны антигололедной смеси высыпали на Симферополь

В Симферополе для посыпки спусков и подъемов, где образовался гололед, использовали 24 тонны песко-соляной смеси и 6 кубических метров жидких хлоридов, сообщил пресс-центр городского совета.

"С 8 часов утра началась обработка противогололедными смесями дорог и пешеходной части улиц. В уборке задействовано 5 единиц специализированной техники и 310 человек», - говорится в пресс-релизе.

По информации мэрии, посыпка проводится на основных магистральных улицах: Киевская, Кечкеметская, Севастопольская, Гоголя, Карла Маркса, Балаклавская, Русская, Козлова, Караимская, Данилова, Героев Сталинграда, Генерала Васильева, Ким, Гагарина, проспект Кирова, Вернадского, Ялтинское шоссе и других.

"В работе коммунальщиков также 146 центральных и внутриквартальных улиц города", - заявили в пресс-службе.