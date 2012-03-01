Премьер Крыма обещает воду Евпатории к вечеру (фото)

Водоснабжение в Евпатории планируется возобновить к вечеру 1 марта, сообщил председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ, посетив место аварии, информирует пресс-служба крымского правительства.

В Евпатории проживают более 120 тысяч человек, из них 70% остались 25 февраля без воды из-за порывов на водоводе, которые произошли после аномальных для Крыма морозов. Авария была квалифицирована как чрезвычайное происшествие государственного значения. Правительство Украины выделило на ликвидацию ЧС и строительство нового водовода более 100 млн. грн. Ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе были завершены в среду вечером, ведется его заполнение водой.

«Все службы сработали хорошо, это позволило в кратчайшие сроки ликвидировать последствия аварии. Я благодарен и местным жителям, которые с пониманием отнеслись к возникшим неудобствам. Основные прорывы уже ликвидированы, мы постепенно начали наполнять водовод. Вода пока подается не в полном объеме с небольшим давлением, чтобы не было гидроудара», - сказал МОГИЛЕВ.

По словам премьер-министра республики, в результате длительной эксплуатации, наличия агрессивной среды озера Сасык-Сиваш и электрифицированной железной дороги водовод значительно изношен и нуждается в капитальной реконструкции.

«Трубу надо менять срочно, и Кабинет министров Украины уже выделил на это деньги. Буквально с сегодняшнего дня начинаются работы по проектированию, чтобы до начала курортного сезона заменить трубу на этом участке», - сказал МОГИЛЕВ.

Фото пресс-службы Совмина Крыма