Дело против директора лагеря, где отравились 86 человек, закрыли

В Севастополе закрыли уголовное дело в отношении директора детского оздоровительного комплекса «Альбатрос», где прошлым летом отравились 86 детей и взрослых.

Дело прекращено в соответствии со вступлением в законную силу постановления Нахимовского районного суда города от 31 января, вынесшего постановление о прекращении уголовного дела в отношении директора детского оздоровительного комплекса «Альбатрос» по статье 325 части 1 Уголовного кодекса Украины, по факту нарушения санитарных норм и правил.

Представитель прокуратуры Севастополя Валерий ЯСТРЖЕМБСКИЙ сообщил журналистам, что подсудимый по данному уголовному делу признал свою вину в полном объеме предъявленного ему обвинения и чистосердечно раскаялся.

По словам ЯСТРЖЕМБСКОГО, учитывая также то обстоятельство, что подсудимый достиг 60-летнего возраста, ранее не был судим и в отношении него не применялась амнистия, суд освободил его от ответственности в соответствии с законом об амнистии и прекратил уголовное дело.

В ночь с 12 на 13 июля 2011 года в Севастопольскую инфекционную больницу с диагнозом «пищевое отравление» поступили 86 человек, в том числе 81 ребенок и 5 вожатых второй смены детского оздоровительного комплекса «Альбатрос» (поселок Любимовка). Все дети приехали на отдых из Москвы и Екатеринбурга. Как позже выяснилось, причиной массового отравления стали некачественные продукты питания, в которых был высеян золотистый стафилококк. Кроме того, на кухне были выявлены нарушения правил хранения обработки пищевых продуктов и инвентаря, большинство сотрудников пищеблока работали с недействительными медицинскими книжками. Постановлением Нахимовской районной СЭС лагерь был закрыт до конца сезона.