$11 миллионов "закатали" в 4 км дороги в Крым

Реконструированный участок автодороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта - четыре километра (628 - 632 км) сдали в эксплуатацию в пятницу в Крыму. Строительные работы начались в декабре 2009 года и обошлись стране в 88,5 млн. грн., сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

"Ремонтные работы выполнены с применением новейших европейских технологий: участок покрыт щебеночно-мастичным асфальтобетоном, который позволит обеспечить безопасное движение транспорта, в том числе большегрузного, при любом температурном режиме", - говорится в пресс-релизе.

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Заказчик работ - Служба автодорог в Крыму, генеральный подрядчик - компания "Юждорстрой".