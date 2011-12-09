Надзирать за Крымом будет земляк Януковича

Верховный совет Крыма на внеочередном заседании в пятницу утвердил прокурором региона Вячеслава ПАВЛОВА вместо Степана МОЛИЦКОГО, руководившего надзорным ведомством республики с марта 2010 года и назначенного на этой неделе генпрокурором Виктором ПШОНКОЙ прокурором Одесской области.

ПШОНКА на днях внес предложение в крымский парламент о даче согласия на назначение 40-летнего ПАВЛОВА прокурором Крыма. "За" проголосовали 76 депутатов из 78, принимавших участие в заседании.

Уроженец Енакиево Донецкой области ПАВЛОВ работает в органах прокуратуры с 1996 года, с июля 2010-го возглавлял прокуратуру Запорожской области.